xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 0.35 จุด มูลค่าซื้อขาย 30,961.78 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยปิดตลาดเช้าที่ระดับ 1,265.15 จุด ปรับขึ้น 0.35 จุด หรือ 0.03% มูลค่าซื้อขาย 30,961.78 ล้านบาท