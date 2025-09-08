มทภ.2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลหน่วย พัน.ร.24 ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน

พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 และพลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ เยี่ยมพบปะให้กำลังใจทหารในฐานปฏิบัติการชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมี พ.ท.อนิวรรต ศิริข่วง ผบ.พัน.ร.24/ผบ.ร.3 พัน.3 ให้การต้อนรับ โดย แม่ทัพภาคที่ 2 ชี้ว่าทหารทุกนายมีขวัญกำลังใจดีเยี่ยม พร้อมกับมอบสิ่งของบำรุงขวัญ รวมถึงความปรารถนาดีของผู้บังคับบัญชา พี่น้องประชาชนที่ส่งเป็นกำลังใจมาให้ และกล่าวชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติห้วงที่ผ่านมาได้อย่างดีเยี่ยมด้วยความกล้าหาญ เสียสละ อดทน และขอให้ทหารทุกนายได้หมั่นฝึกซักซ้อมพัฒนาตามแผนอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความพร้อมที่สุด และที่สำคัญต้องไม่ประมาท
นอกจากนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ยังได้แสดงฝีมือทำอาหาร ส้มตำ ทอดไข่เจียว และร่วมรับประทานอาหารกับกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหารในฐาน สร้างความอบอุ่นและเป็นกันเอง ตอกย้ำถึงความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ