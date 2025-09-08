อุตุฯ เตือน ฉ.10 พายุ“ตาปะฮ์”ขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้ง ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ “ตาปะฮ์” ฉบับที่ 10 ระบุว่า เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันนี้ (8 ก.ย. 68) พายุโซนร้อนกำลังแรง “ตาปะฮ์” (TAPAH) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้ว และเมื่อเวลา 10.00 น. ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ด้วยความเร็วประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย แต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณประเทศจีนตอนใต้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2568 เวลา 17.00 น.