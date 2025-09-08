"สมชัย"วิเคราะห์เครื่องบินมหาเศรษฐีออกจากดูไบยามวิกาลไปลงสิงคโปร์ แปลอะไรได้บ้าง?

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ลงสิงคโปร์ 7 โมงเช้า แปลความหมายอะไรได้บ้าง
เครื่องบินส่วนตัวของมหาเศรษฐีคนหนึ่ง ออกเดินทางจากดูไบยามวิกาล มาถึงสนามบิน seletar สิงคโปร์ เวลา 7.00 น. แปลความหมายอะไรได้บ้าง
1. การวางแผนการบินและคำนวณเวลาบินเป็นระดับมืออาชีพ ถึงเวลา 7.00 น. ตรง ซึ่งเป็นเวลาเปิดทำการของสนามบิน (7.00-22.00 น) ไม่เหมือนคราวก่อนที่เดินทางจากไทย ในระยะทางที่ใกล้กว่า แต่ไปไม่ทัน 22.00 น. (อ้างเสียเวลาที่ ตม.)
2. การถึงสิงคโปร์ ตั้งแต่ 7.00 น. แสดงถึงความต้องการใช้เวลาที่สิงคโปร์อย่างเต็มที่ทั้งวัน เช่น ทานอาหารอร่อย พบเพื่อนนักธุรกิจ หรือ เจรจาดีลครั้งสำคัญเกี่ยวกับอนาคตของตน ที่ต้องบินมาดีลใกล้ ๆ ประเทศไทย เพื่อความสะดวกของคนที่มาดีลด้วย
3. รอดู 15.00 น. ว่าเมื่อเครื่องเทคออฟอีกครั้ง จะบินไปทางทิศเหนือ หรือ ทิศตะวันตก ถ้าทิศตะวันตก คือ ดีลไม่สำเร็จ บ๊ายบาย ต่างคนต่างไป ถ้าทิศเหนือ คือ ดีลบางอย่างประสบความสำเร็จ ทำให้มั่นใจที่จะมาขึ้นศาลในวันพรุ่งนี้
4. ส่วนดีลสำเร็จ แล้วถึงเวลาจริงถูกหักหลังหรือไม่ นอสตราดามุส ไม่ได้ทำนายไว้