xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 6 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 55,100 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 6 เมื่อเวลา 10.50 น.ปรับลง 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 54,200.00 บาท ขายออกบาทละ 54,300.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 53,120.64 บาท ขายออกบาทละ 55,100.00 บาท