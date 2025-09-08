xs
xsm
sm
md
lg

ศาลสั่งจำคุก 2 ปี 8 เดือน “ลูกเกด-ชลธิชา”คดี ม.112 ไม่รอลงอาญา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน โพสต์ระบุว่า ด่วน! ศาลอาญาพิพากษาคดี ม.112 "ลูกเกด ชลธิชา“ กรณีโพสต์จดหมาย #ราษฎรสาส์น ปี 2563 เห็นว่ามีความผิดตามฟ้อง ลงจำคุก 4 ปี ให้การเป็นประโยชน์ ลดเหลือ 2 ปี 8 เดือน อยู่ระหว่างยื่นประกันชั้นอุทธรณ์