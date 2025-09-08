กรมการจัดหางานประกาศรับสมัครชายไทยไปฝึกปฏิบัติงานที่ญี่ปุ่นฟรี

กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกไปฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ณ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี 2569 ครั้งที่ 1 (เพศชาย) ในประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมก่อสร้าง รอบที่ 1 จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2568 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน และดำเนินการสมัครไปทำงาน โดยเลือกหัวข้อ "สมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่ง สมัครไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น