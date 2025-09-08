xs
xsm
sm
md
lg

‘แขก คำผกา’ยุติจัดรายการคุยคลายข่าวช่อง NBT ไปสักพัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายธีรัตถ์ รัตนเสวี ผู้ดำเนินรายการคุยคลายข่าว แจ้งแฟนรายการขณะจัดรายการ ระบุว่า “ปกติวันนี้ต้องเป็นคิวของ คุณแขก ลักขณา ปันวิชัย เนื่องจากมีการจัดรายการในช่องออนไลน์ของเธอ ในช่องเล็กๆ แล้วถูกวิจารณ์ จึงขอยุติการจัดรายการที่ NBT ไปสักพัก”