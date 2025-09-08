xs
“อมรัตน์”เผย ปชน.จ่อยื่นประกันตัว“ลูกเกด” ชี้ถ้าไม่ได้รับการปล่อยตัววันนี้จะหลุดเก้าอี้ สส.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ฝ่ายกฎหมายของ #พรรคประชาชน กำลังยื่นประกันตัวลูกเกด ชลธิชา ถ้าไม่ได้รับการปล่อยตัววันนี้จะหลุดจากตำแหน่งสส.

บันทึกการสืบพยานคดีนี้ >> https://tlhr2014.com/archives/78182