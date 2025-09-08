xs
ราคาทองคำครั้งที่ 5 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 55,150 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 5 เมื่อเวลา 10.29 น.ปรับลง 50 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 54,250.00 บาท ขายออกบาทละ 54,350.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 53,166.12 บาท ขายออกบาทละ 55,150.00 บาท