"นิพิฏฐ์"เชื่อเพื่อไทยยื่นศาลให้วินิจฉัยข้อตกลง MOA เป็นภาวะตื่นตระหนกอย่างไร้สติ

ระหว่างพรรค ภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนถือเป็นอาการตื่นตระหนกอย่างไร้สติของพรรคเพื่อไทย
นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ภาวะตื่นตระหนกอย่างไร้สติของพรรคเพื่อไทย
-การที่พรรคเพื่อไทยยื่นศาล รัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยข้อตกลงระหว่างพรรค ภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนถือเป็นอาการตื่นตระหนกอย่างไร้สติของพรรคเพื่อไทย เพราะ
1.ก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยก็คือมีข้อเสนอว่าหากพรรคประชาชนเลือกคุณชัยเกษม ก็จะยุบสภาทันทีไม่ต้องรอ 4 เดือน
-หากข้อตกลงระหว่างพรรค ประชาชนและพรรคภูมิใจไทยขัดต่อรัฐธรรมนูญ ข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยก็ขัดต่อรัฐธรรมนูญหนักเข้าไปอีก เรื่องนี้ จึงเป็นเพียง อาการตื่นตระหนกจนไร้สติของพรรคเพื่อไทย เท่านั้นเอง
2.ปัญหาที่ผมชวนนักกฎหมาย คิดต่อไป คือ เมื่อครบ 4 เดือน นายกรัฐมนตรีจะยุบสภาได้หรือไม่ ผมคิดว่า“ยุบไม่ได้” ความตกลงระหว่างพรรคภท. กับ พรรคปชน. ซึ่งเป็นเพียงมติของ“เสียงข้างน้อย” มาตกลงกัน แล้วบอกว่า เรายุบสภากันเถอะ ไม่มีเหตุผลทางกฎหมายและทางรัฐธรรมนูญเลย ลองยกตัวอย่างให้ดู สมมุติว่า ผมเป็นหัวหน้าพรรคกรีน(Green Party) มีส.ส. 3 คน ทำเรื่องปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียว และทำได้ผลด้วย ประชาชนเลือกเข้าสภามาเพราะสิ่งนี้ แล้วอยู่ๆ จะยุบสภา เพื่อให้พรรคที่ไม่ได้ขัดแย้งกับฝ่ายค้านหรือรัฐบาล ถูกยุบไปด้วย ทำได้หรือ ?
3. สรุปว่า รบ.อยู่ยาวครับ แพ้เกมส์ เด็กอาจฉลาดกว่า แต่ผู้ใหญ่มีประสบการณ์กว่า/