“หมอวรงค์”เรียกร้อง“อนุทิน”รักษาจุดยืนยกเลิก MOU43 และ 44

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า อนุทินต้องยกเลิก MOU43 และ44
คุณอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ น่าจะจำได้ว่า ในช่วงที่สถานการณ์ ชายแดนไทยเขมรมีความร้อนแรง ทหารไทยเหยียบกับระเบิดขาขาดหลายนาย
ปัญหาส่วนหนึ่งคือ MOU430และMOU440 ที่เขมรเป็นฝ่ายละเมิดมาตลอด และมีโอกาสสูงมากที่ประเทศจะเสียผลประโยชน์ โดยเฉพาะปัญหาแผนที่ 1:20,000 ของเขมร และการลากเส้นไหล่ทวีปที่อ้อมเกาะกูด ของทางฝ่ายกัมพูชา
เมื่อภาคประชาชนออกมาเคลื่อนไหวเรื่องดังกล่าว พรรคภูมิใจไทยเป็นผู้เสนอญัตติ ให้สภาศึกษาเพื่อยกเลิก MOU ทั้งสองฉบับ วันนี้คุณอนุทินมาเป็นนายกรัฐมนตรี อย่าไปสนใจคำหวานผ่านตัวหนังสือของฮุนมาเน็ต
พวกเราขอเรียกร้อง ให้คุณอนุทินรักษาจุดยืนของตนเองนั่นคือ ให้ครม.มีมติในการยกเลิก MOUทั้งสองฉบับ ตามจุดยืนของตนเองที่เคยเสนอต่อสภา หวังว่าคุณอนุทินจะยังจำจุดยืนของตนเองได้ต่อเรื่องนี้ เพราะเพิ่งผ่านมาไม่นาน