กกล.สุรศักดิ์มนตรี สนธิกำลังจับผู้กระทำผิด 2 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 60,000 เม็ด

กองบังคับการควบคุมที่ 2 (ร.13) กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2108 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 21 ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่า จะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติด บริเวณริมถนนสาธารณะ ในพื้นที่บ้านท่าไร่ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ จึงได้จัดกำลังเข้าทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่เป้าหมาย สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ จำนวน 2 ราย พร้อมตรวจยึดของกลาง ได้แก่ ยาบ้า จำนวน 10 แพ็ค ประมาณ 60,000 เม็ด รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ปัจจุบันได้ส่งมอบผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้กับ พนักงานสอบสวน สภ.เหล่าหลวง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป