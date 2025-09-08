xs
หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 10.93 จุด มูลค่าซื้อขาย 3,652.84 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าดัชนีอยู่ที่ 1,275.73 จุด ปรับขึ้น 10.93 จุด มูลค่าซื้อขาย 3,652.84 ล้านบาท