"หมอวรงค์"คาด"ทักษิณ"ไม่กลับไทย 8 ก.ย.ไปขึ้นศาลด้วยตนเองตามที่เคยชี้แจง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ผมไม่คิดว่าทักษิณจะกลับไทย วันที่ 8 ก.ย. เพื่อไปขึ้นศาลด้วยตนเองวันที่ 9 ก.ย. ตามที่เคยชี้แจง.....