xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตลาดทองคำปรับขึ้น 150 บาท รูปพรรณขายออก 55,250 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.08 น.ปรับขึ้น 150 บาท โดยทองแท่งรับซื้อบาทละ 54,350.00 บาท ขายออกบาทละ 54,450.00 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 53,257.08 บาท ขายออกบาทละ 55,250.00 บาท