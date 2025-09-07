อดีตบิ๊กข่าวกรอง ซัดนักการเมืองสมัยนี้ไม่มีน้ำใจนักกีฬา แพ้แล้วพาล

นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โพสต์เฟซบุ๊ก Nantiwat Samart ระบุว่า
หมาหางด้วน
นักการเมืองสมัยนี้มีแต่ความริษยา
ไม่มีน้ำใจนักกีฬา ไม่รู้จักแพ้รู้จักชนะ
หรือจะพูดว่าแพ้แล้วพาล จะดูแรงไปมั้ย
จัดตั้งรัฐบาลในบ้านจันทร์ไม่ครอบงำ
จัดตั้งในสภาโดยมีสัญญาสุภาพบุรุษ
กลายเป็นครอบงำทางการเมือง
หลวงพ่อเคยสอนว่า หมาหางด้วนมักอิจฉา
ไล่งับหางหมาตัวอื่นให้ด้วนเหมือนตัวเอง
ทำลายเกียรติภูมิชาติก็ทำมาแล้ว
ทำลายเกียรติภูมิสภาให้ตกต่ำสุดๆ
ทำไมจะทำไม่ได้
วุ่นวายกันให้เต็มที่ เอากันให้สุดๆ