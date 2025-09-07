"หมิว-สิริลภัส"ซัด"คำผกา"อย่าเอาเรื่องซึมเศร้ามาล้อเล่น ชี้ตลกดีแก่ขนาดนี้มาทำนิสัยแบบนี้กับคนอื่น

นางสาวสิริลภัส กองตระการ หรือ หมิว สส.กทม.พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า
“ค่ะ เป็นซึมเศร้าและรักษาอยู่ค่ะ พรรคเพื่อไทย และ อดีตนายกฯ ที่แขกชื่นชม เขายังมีมติ ครม.ออกมา เรื่องกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ มี Mind month ไม่รู้ว่าแขกรู้รึป่าว คนเขาร่วมรณรงค์กันแทบตายว่าอย่าตีตรา อย่าเอาเรื่องนี้มาล้อเล่น พยายามที่จะยกระดับระบบสุขภาพจิตให้ดีขึ้น ตลกดีนะคะ แก่ขนาดนี้แล้วมาทำนิสัยแบบนี้กับคนอื่น
ถ้ามีเวลาลองไปประเมินภาวะตัวเองบ้างนะคะ แบบประเมินมีเยอะมาก ของรัฐก็มี เขาจะได้เก็บสถิติได้ ว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ มานั่งเรียกจิกคนอื่นว่า อีหมิว อีหมิว ตอนเด็กๆ ที่บ้านไม่สอนเรื่องมารยาทหรอ เห็นมีความรู้ วิเคราะห์เรื่องนู้นเรื่องนี้ ก็นึกว่าจะเป็นผู้มีความรู้ ดูมาก ฟังมาก อ่านมาก หนังสือสมบัติผู้ดี ไม่ได้มีไว้ให้ต้มกิน อ่านเพิ่มอีกซักเล่มแล้วลองมาปรับใช้ดูค่ะแขก”