DSI เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างโทรหาประชาชน เพื่อแจ้งคดีหรือหมายจับ

เพจกรมสอบสวนคดีพิเศษ โพสต์ระบุว่า DSI เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างโทรหาประชาชน
มิจฉาชีพโทรมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ DSI บอกว่าคุณพัวพันคดี...... (พูดชื่อ–เลขบัตรประชาชนถูกต้อง) ใช้เบอร์มือถือทั่วไป (08… / 09…) ไม่ใช่เบอร์หน่วยงาน โดยหลอกโอนสายไปให้ “เจ้าหน้าที่หลายทอด” โทรซ้ำจากหลายเบอร์เพื่อสร้างความสับสน อ้างว่าสามารถมาพบที่ DSI ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะได้ → ทำให้เหยื่อเชื่อมากขึ้น ถ้าบอกไปไม่ได้ → สั่งให้แอดไลน์ บังคับวิดีโอคอลห้ามวาง ปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ และสุดท้ายหลอกให้โอนเงินหมดบัญชีไปตรวจสอบ
จำไว้! DSI ยืนยันว่า ไม่มีการโทร/ไลน์ไปหาประชาชนเพื่อแจ้งคดีหรือหมายจับ ไม่มีการขอให้โอนเงินมาตรวจสอบเด็ดขาด
หากสงสัยหรือกังวล โทรตรวจสอบได้ที่ 1202 (เวลาราชการ) 1441 (ตลอด 24 ชม.)
สิ่งที่ต้องทำ วางสายทันทีอย่าหลงเชื่อ อย่าโอนเด็ดขาดไม่ว่าจะกรณีใดๆ