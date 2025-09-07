"ต๊ะ นารากร"ตำหนิพิธีกรร่วมปล่อย"แขก คำผกา"พูดพาดพิง สส.ปชน.ป่วยซึมเศร้า- เรียก“อี….”กลางรายการ

ต๊ะ-นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าว และอดีตผู้สมัคร สว. โพสต์กรณี แขก คำผกา ผู้ประกาศข่าว พูดพาดพิงถึงโรคซึมเศร้าของ สส.พรรคประชาชนรายหนึ่ง พร้อมทั้งเรียกชื่อนำหน้าว่า อี... ในรายการ ระบุว่า โดยรวมๆฉันชอบฟังแนวทางการแสดงความคิดเห็นของคุณแขก คำผกานะ ไม่ติดอะไรเรื่องที่มีการวิจารณ์เกี่ยวกับคำพูดคำหยาบคายในบางครั้งของเธอ ฉันจะฟังเฉพาะแนวคิดหลักๆเท่านั้น คำพูดหยาบคายถ้าเจอก็จะเลื่อนผ่านไป
ส่วนเรื่องที่เธอเป็นนางแบกนั้น ฉันก็เห็นว่าไม่มีอะไรต้องวิจารณ์ สื่อมวลชนแต่ละคนก็มีแนวทางการทำงานที่แตกต่างกันแล้วแต่ทัศนคติและความเชื่อของแต่ละคน
แต่เหตุการณ์นี้ฉันขอตำหนิไปถึงผู้ดำเนินรายการร่วมของเธอ คือคุณพงษ์ และคุณเก๋ ธีรัตถ์ ขณะที่คุณแขกใช้คำพูดพาดพิงถึงอาการซึมเศร้าของผู้อื่น และเรียกคนนั้นว่า “อี….” ผู้ดำเนินรายการร่วมทั้งสองคนแทนที่จะห้ามปราม หรืออย่างน้อยก็ควรหยุดและเปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่น แต่เขาทั้งสองกลับหัวเราะผสมไปกับเธอ
ล่าสุดฉันดูรายการ “คุยชวนคิด” ตอน”เปลือยตัวตนคนการเมือง วันโหวตนายกฯ“ ที่คุณแขก คุณชูวัส และคุณพงษ์ สนทนากัน 3 คน ฉันยังรู้สึกชื่นชมในความรู้ความสามารถของทั้ง 3 คน แต่พอมาเหตุการณ์นี้ต้องขอตำหนิอย่างตรงไปตรงมานะคะ
ฉันวิจารณ์แบบนี้ใครก็อย่ามาบังอาจกล่าวหาว่าฉันเชียร์พรรคส้ม ฉันไม่เคยรู้จักส.ส.ที่ชื่อหมิว และได้แสดงความคิดเห็นไปก่อนหน้านี้แล้วว่า ไม่เห็นด้วยที่พรรคประชาชนโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกฯ