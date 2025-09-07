นายอรรถพงษ์ เภาอ่อน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พร้อมด้วยนายญาณ อ้วนสิงห์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานฯ และเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนรวม 32 นาย ร่วมกันแถลงแผนปฏิบัติการพิเศษ เพื่อปราบปรามและสกัดกั้นขบวนการลักลอบล่าสัตว์ป่าและทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อย่างเข้มข้น
นายอรรถพงษ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าในพื้นที่มีกลุ่มบุคคลลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากและกระทำกันเป็นขบวนการ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม ทางอุทยานฯ จึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ชุดใหญ่เพื่อโอบล้อมและจับกุมผู้กระทำผิด โดยยุทธการนี้จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 - 13 กันยายน 2568 และจะปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ โดยได้กำชับและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง พร้อมย้ำถึงความสำคัญของการปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อลดปัญหาการล่าและค้าสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมาย และเป็นการอนุรักษ์ให้สัตว์ป่าได้ดำรงอยู่ต่อไปในระบบนิเวศของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งเป็นมรดกโลกที่สำคัญของประเทศไทย
การปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายหลักในการจับกุมขบวนการผู้กระทำผิด เพื่อปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าให้ปลอดภัยจากการบุกรุกและทำลายล้างที่ผิดกฎหมายในระยะยาว