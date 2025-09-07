xs
'เศรษฐา'ส่งกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี'อนุทิน'นั่งนายกฯ คนที่ 32

7 ก.ย. ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (7 ก.ย.) เมื่อเวลา 16.45 น.นายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี และ พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภรรยา ได้ส่งกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย หลังได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 32