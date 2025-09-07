ทอ.แจงกรณีตรวจพบรอยร้าวโครงสร้างอากาศยานของเครื่องบิน F-16

เพจกองทัพอากาศไทย โพสต์ระบุว่า ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อมวลชนแจ้งว่ามีการเคลื่อนย้ายเครื่องบิน F-16 จากฝูงบิน ๑๐๖ สนามบินอู่ตะเภา โดยเครื่องบิน C-130H ไปยัง กองบิน ๔ อ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ นั้น
วันนี้ (๗ กันยายน ๒๕๖๘) พลอากาศโท ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ หลังจากการปฏิบัติการบินตรวจเป้าภาคอากาศ ได้มีการตรวจสอบตามวงรอบ พบรอยร้าวที่บริเวณ Lower Bulkhead ของ Main Landing Gear Tension Strut Lug ของชุดฐานล้อด้านขวา
รอยร้าวดังกล่าวตรวจพบจากการบำรุงรักษาตามขั้นตอนปกติ โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบไม่ทำลายเนื้อวัสดุ (Non Destructive Inspection: NDI) ตามมาตรฐานสากล และได้รับการยืนยันผลจากผู้แทนบริษัทผู้ผลิตอากาศยาน Lockheed Martin ประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัท Lockheed Martin ได้มีรายงาน Field Service Report ระบุว่าไม่สามารถอนุมัติให้ทำการบิน One Time Flight ได้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
มาตรการที่กองทัพอากาศดำเนินการ
๑. ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณามาตรการเคลื่อนย้ายอากาศยานจากฝูงบิน ๑๐๖ สนามบินอู่ตะเภา กลับมายังหน่วยซ่อมบำรุงหลัก กองบิน ๔ จว.นครสวรรค์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
๒. การเคลื่อนย้ายอากาศยานโดยเครื่องบิน C-130H ได้ดำเนินการถอดชิ้นส่วนโครงสร้างเครื่องบิน F-16 ให้มีขนาดเหมาะสมต่อการลำเลียง และจัดส่งเข้าสู่กระบวนการซ่อมบำรุงตามมาตรฐานอากาศยาน
๓. การซ่อมบำรุงจะใช้ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศร่วมกับบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (Thai Aviation Industries Co., Ltd.: TAI) ซึ่งเป็นหน่วยงานพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ โดยปฏิบัติการซ่อมภายใต้มาตรฐานสากลและการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัด
๔. กองทัพอากาศยืนยันว่า เหตุการณ์นี้ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน และสะท้อนถึงความเข้มงวด โปร่งใส ในกระบวนการบำรุงรักษาทุกขั้นตอน
กองทัพอากาศขอย้ำว่า การตรวจพบครั้งนี้เป็นผลจากการบำรุงรักษาตามมาตรฐาน และขีดความสามารถ
ด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุงของกำลังพลกองทัพอากาศเอง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI)
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักบิน กำลังพล และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อศักยภาพของกองทัพอากาศไทย