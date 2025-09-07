กรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา พื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงน้ำท่วม

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ เนื่องจากในระยะนี้ยังคงมีฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อรองรับปริมาณน้ำดังกล่าว กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันได ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 30 - 110 เซนติเมตร
มีพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบ ได้แก่ คลองโผงเผง จ.อ่างทอง คลองบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ต.ลาดชิด และ ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ชุมชนที่ติดกับแม่น้ำน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา