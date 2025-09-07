"อนุทิน"ยืนยันยุบสภาภายในกรอบ 4 เดือน เร่งแก้ไขปัญหา 4 ด้าน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังรับสนองพระบรมราชโองการ จะเร่งแก้ไขปัญหา 4 ด้าน ที่เป็นภัยคุกคามและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน คือ
1. ปัญหาเศรษฐกิจ รัฐบาลจะดำเนินมาตรการ ลดรายจ่าย ค่าครองชีพ ค่าพลังงาน ค่าเดินทาง ขนส่ง ให้แก่ประชาชน แก้ปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร และผู้มีรายได้น้อย สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นฐานรากของสังคมไทย
2. ปัญหาความมั่นคง รัฐบาลจะดำเนินมาตรการแก้ปัญหากรณีพิพาทระหว่างไทย-กัมพูชา ด้วยแนวทางสันติภาพ ลดการสูญเสียของประชาชน โดยยึดหลักการประเทศไทยต้องไม่เสียดินแดน และคนไทยต้องไม่เสียประโยชน์ การชดเชยให้กับประชาชนผู้ประสบภัย ต้องได้รับอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
3. ปัญหาภัยธรรมชาติ รัฐบาลจะจัดทำระบบเตือนภัย ระบบป้องกันภัย ระบบการเยียวยาฟื้นฟู และระบบการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที สมเหตุสมผล และเป็นธรรม
4. ปัญหาภัยสังคม รัฐบาลจะปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติด ค้ามนุษย์ สแกมเมอร์ การพนัน และการพนันออนไลน์อย่างจริงจัง โดยสร้างความร่วมมือกับเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ เพื่อกำจัดภัยสังคมทุกรูปแบบ
มั่นใจว่าสามารถทำงานได้ทันที ทุกคนพร้อมปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังตั้งแต่วินาทีที่ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัฐบาลจะยึดมั่นในหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด และจะไม่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม ขอให้พี่น้องประชาชนโปรดติดตามและให้ความไว้วางใจในการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ด้วยความเชื่อมั่น
รัฐบาลนี้มีเป้าหมายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นตามกระบวนการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเร็ว ๆ นี้ และเมื่อถึงเวลานั้น จะยุบสภาผู้แทนราษฎรภายในกรอบเวลา 4 เดือน ตามที่ได้มีข้อตกลงกับพรรคประชาชนไว้ เพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชนในการกำหนดอนาคตของประเทศต่อไป
แม้เวลาที่มีอยู่จะไม่มากนัก แต่มั่นใจว่า ด้วยการสนับสนุนจากทุกฝ่าย และความทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มกำลัง จะสามารถก้าวข้ามวิกฤติและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศได้