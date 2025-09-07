xs
'อุ๊งอิ๊ง’โพสต์ภาพวันหยุดในร้านกาแฟ ก่อนเข้าพรรคพรุ่งนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แชร์ภาพชุดวันหยุดที่ร้านกาแฟในสตอรี่ไอจี พร้อมระบุว่า “เติมพลังวันหยุด ก่อนเข้าพรรคพรุ่งนี้”