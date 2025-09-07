สดร.ชวนชมปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงคืนนี้

เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า คืนนี้ อย่าลืมแหงนหน้ามองฟ้า! ชม #จันทรุปราคาเต็มดวง เหนือฟ้าเมืองไทย สังเกตได้ด้วยตาเปล่าทั่วประเทศ (คืนวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ย. ถึง เช้ามืดวันจันทร์ที่ 8 ก.ย. 68)
#จันทรุปราคาเต็มดวงเหนือฟ้าเมืองไทยครั้งนี้ เกิดขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 ปี เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 22:29-03:55 น. (ตามเวลาประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร) #คราสเต็มดวง 00:31-01:53 น. ช่วงนี้ #ดวงจันทร์เต็มดวงจะปรากฏเป็นสีแดงอิฐ นานกว่า 1 ชั่วโมง 22 นาที
มี #ลำดับการเกิดปรากฏการณ์ ดังนี้
7 กันยายน 2568 เวลา 22:29 น.
#เริ่มเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว (Penumbral Eclipse begins) ดวงจันทร์เข้าสู่เงามัวของโลก ความสว่างของดวงจันทร์ลดลงเล็กน้อย ช่วงนี้จะยังมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนด้วยตาเปล่า
7 กันยายน 2568 เวลา 23:27 น.
#เริ่มเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน (Partial Eclipse begins) ดวงจันทร์เข้าสู่เงามืดของโลก จะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงมีลักษณะเว้าแหว่ง เนื่องจากเริ่มมีส่วนที่มืดเป็นเงาสีดำจากขอบด้านหนึ่ง ค่อยๆ กินพื้นที่เข้ามาทีละน้อย
8 กันยายน 2568 เวลา 00:31 น.
#เริ่มเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง (Total Eclipse begins) ดวงจันทร์เริ่มถูกบดบังจากเงามืดของโลกทั้งดวง จึงเริ่มปรากฏเป็นสีแดงอิฐ
8 กันยายน 2568 เวลา 01:12 น.
#กึ่งกลางคราส (Maximum Eclipse)
ดวงจันทร์จะอยู่ใจกลางเงาของโลกพอดี ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน โดยมีโลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ แสงอาทิตย์จะถูกบังทั้งหมด ดวงจันทร์ปรากฏเป็นสีแดงอิฐทั้งดวง
ทำไมดวงจันทร์เป็นสีแดงอิฐช่วงที่เกิดจันทรุปราคาเต็มดวง https://www.facebook.com/share/p/1AgHvTrUQF/?mibextid=wwXIfr
8 กันยายน 2568 เวลา 01:53 น.
#สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง (Total Eclipse ends)
ดวงจันทร์เริ่มเคลื่อนออกจากเงามืดของโลก ทำให้มีแสงสว่างกลับมาปรากฏที่ขอบอีกครั้ง และค่อยๆ ขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆ หลังจากช่วงนี้ไปจะมองดวงจันทร์เต็มดวงมีลักษณะเว้าแหว่ง
8 กันยายน 2568 เวลา 02:57 น.
#สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน (Partial Eclipse ends)
ดวงจันทร์จะกลับเข้าสู่ช่วงเงามัวอีกครั้ง และความสว่างจะค่อยๆ กลับคืนสู่ปกติ
8 กันยายน 2568 เวลา 03:55 น.
#สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว (Penumbral Eclipse ends)
ความสว่างของดวงจันทร์กลับคืนสู่ปกติ
สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในครั้งนี้โดยสมบูรณ์
NARIT ถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และช่องยูทูบ NARIT Thailandhttps://www.youtube.com/@NARIT_Thailand รับชมได้ตลอดทั้งปรากฏการณ์ ตั้งแต่เวลาประมาณ 22:29 น. เป็นต้นไป