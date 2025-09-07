xs
"คุณหญิงพจมาน"ส่งช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ"อนุทิน"นั่งนายกฯ คนที่ 32

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ อดีตภรรยาของ นายทักษิณ ชินวัตร ส่งช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 32