โครงการห้วยหลวงเตรียมระบายน้ำ 7–8 ก.ย. แจ้งชาวลุ่มต่ำย้ายของขึ้นที่สูง

เพจกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โพสต์ระบุว่า โครงการห้วยหลวง เตรียมระบายน้ำ 7–8 ก.ย. 68 แจ้งชาวลุ่มต่ำย้ายของขึ้นที่สูง
เนื่องจากเมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม 68 และวันที่ 1-3 กันยายน 68 มีฝนตกหนักเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยหลวง สาเหตุเกิดจาก พายุ "คาจิกิ" และพายุ "หนองฟ้า"ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จึงจำเป็นต้องระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง เพื่อให้อยู่ในเกณฑ์การควบคุมการบริหารจัดการน้ำ
โดยจะทำการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำ Senice Spillway ดังนี้
1. วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 68 เวลา 07.00 น. ในอัตรา 2.00 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
2. วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 68 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไปอัตรา 4.00 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน