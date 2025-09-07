หลายพื้นที่ กทม.พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง

เพจกรมอุตุนิยมวิมยา โพสต์ระบุว่า พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณกรุงเทพมหานครเขตหนองแขม บางแค คลองสามวา มีนบุรี สวนหลวง จอมทอง ราษฎร์บูรณะ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี
กลุ่มฝนอีกกลุ่มกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตภาษีเจริญ จอมทอง บางกอกใหญ่ ธนบุรี บางแค บางบอน หนองแขม บางขุนเทียน บางคอแหลม สาทร บางรัก คลองสาน พระนคร ปทุมวัน บางกอกน้อย ตลิ่งชัน ยานนาวา ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางพลัด ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ หลังจากนั้น 14.30–15.00 น. คาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมเพิ่มบริเวณกรุงเทพมหานครดุสิต ราชเทวี คลองเตย วัฒนา บางนา พระโขนง สวนหลวง ห้วยขวาง พญาไท จตุจักร ดินแดง บางซื่อ วังทองหลาง บางกะปิ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี คาดว่าปกคลุมมากกว่า 1 ชั่วโมง