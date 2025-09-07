"อนุทิน"รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นนายกฯ คนที่ 32

บรรยากาศที่ทำการพรรคภูมิใจไทย ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อัญเชิญและอ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 32
จากนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวหลังรับสนองพระบรมราชโองการว่า
“ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
เนื่องในโอกาสที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าพระพุทธเจ้า นายอนุทิน ชาญวีรกูล ให้ดํารงตําแหน่ง นายกรัฐมนตรี นับเป็นศุภสิริมงคล และเกียรติยศอันไพบูลย์ แก่ข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ พระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมนี้ จักเป็นที่สํานึกและเทิดทูนไว้ เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ของข้าพระพุทธเจ้าและครอบครัวตลอดไป
ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม ให้สมกับที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัย เพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทย และความวัฒนาสถาพรของประเทศชาติ ตามพระราชปณิธาน และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”