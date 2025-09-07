xs
xsm
sm
md
lg

"สมชัย"วิเคราะห์มี 4 ฉากทัศน์ วันพิพากษา"ทักษิณ"คดีชั้น 14

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 4 ฉากทัศน์ วันพิพากษา ชั้น 14

คุณทักษิณจะกลับไทยหรือไม่ ศาลจะดำเนินการอย่างไรในวันนัดฟังคำตัดสิน 9 กันยายน 2568

มีแนวโน้มสูงที่คุณทักษิณที่ไปดูไบเพื่อตรวจสุขภาพพร้อมแม่ครัวข้าวเหนียวมะม่วง อาจกลับไทยไม่ทันในวันศาลนัดตัดสิน จึงมี scenario หรือฉากทัศน์ที่เป็นไปได้หลายทางในวันอังคารที่จะมาถึงนี้

1. กลับไทยและตัดสินว่า ไม่ผิด กลับไปนอนบ้าน

2. กลับไทยและถูกตัดสินว่าผิด ส่งเข้าเรือนจำทันที

3. ไม่กลับไทย ศาลออกหมายจับ เนื่องจากจำเลยมีเจตนาหลบหนี และยังไม่อ่านคำตัดสิน รอจับตัวได้เมื่อไหร่ ค่อยนำตัวมาอ่านคำตัดสิน

4. ไม่กลับไทย ศาลออกหมายจับ เนื่องจากจำเลยมีเจตนาหลบหนี และอ่านคำพิพากษาลับหลังจำเลย เช่น กรณีจำนำข้าวของยิ่งลักษณ์ กรณีที่ดินรัชดา ของทักษิณ

โหรทำนายว่า วันอังคารที่ 9 เดือน 9 เป็นกาลโยค ดิถีโลกาวินาศ เลข 4 เด่น ผู้มีคดีความ พึงหลีกเลี่ยงขึ้นศาลและเดินทางไกล