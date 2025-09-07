"สมชัย"วิเคราะห์มี 4 ฉากทัศน์ วันพิพากษา"ทักษิณ"คดีชั้น 14

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า 4 ฉากทัศน์ วันพิพากษา ชั้น 14
คุณทักษิณจะกลับไทยหรือไม่ ศาลจะดำเนินการอย่างไรในวันนัดฟังคำตัดสิน 9 กันยายน 2568
มีแนวโน้มสูงที่คุณทักษิณที่ไปดูไบเพื่อตรวจสุขภาพพร้อมแม่ครัวข้าวเหนียวมะม่วง อาจกลับไทยไม่ทันในวันศาลนัดตัดสิน จึงมี scenario หรือฉากทัศน์ที่เป็นไปได้หลายทางในวันอังคารที่จะมาถึงนี้
1. กลับไทยและตัดสินว่า ไม่ผิด กลับไปนอนบ้าน
2. กลับไทยและถูกตัดสินว่าผิด ส่งเข้าเรือนจำทันที
3. ไม่กลับไทย ศาลออกหมายจับ เนื่องจากจำเลยมีเจตนาหลบหนี และยังไม่อ่านคำตัดสิน รอจับตัวได้เมื่อไหร่ ค่อยนำตัวมาอ่านคำตัดสิน
4. ไม่กลับไทย ศาลออกหมายจับ เนื่องจากจำเลยมีเจตนาหลบหนี และอ่านคำพิพากษาลับหลังจำเลย เช่น กรณีจำนำข้าวของยิ่งลักษณ์ กรณีที่ดินรัชดา ของทักษิณ
โหรทำนายว่า วันอังคารที่ 9 เดือน 9 เป็นกาลโยค ดิถีโลกาวินาศ เลข 4 เด่น ผู้มีคดีความ พึงหลีกเลี่ยงขึ้นศาลและเดินทางไกล