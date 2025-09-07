“บก.ลายจุด”วิเคราะห์ MOA ส้มและน้ำเงินเข้าข่ายแลกเปลี่ยนผลประโยชน์-ครอบงำพรรคหรือไม่?

นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ตอนนี้มีคำถามว่า MOA ของส้มและน้ำเงินเข้าข่ายแลกเปลี่ยนผลประโยชน์และครอบงำพรรคการเมืองหรือไม่ ?
เพื่อตอบคำถามนี้ ผมลองยกตัวอย่างพรรคร่วมรัฐบาลได้มีการเจรจาตกลงที่จะยกมือให้ในการเลือกนายกฯ และกฎหมายต่างๆ ที่ทำในนามรัฐบาล พร้อมกับมอบตำแหน่งโควต้า รมต.ให้แก่พรรคการเมืองอื่นๆ ที่ยินดีทำตามเงื่อนไขนี้ หากแกนนำรัฐบาลไม่ทำตาม พรรคร่วมรัฐบาลก็จะถอนตัว
คำถามคือว่า มันเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือครอบงำหรือไม่ ?
โดยพฤติกรรมแทบไม่ต่างกัน แต่จะต่างกันตรงที่ไม่มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่พฤตินัยตรงกัน