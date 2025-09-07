‘อมรัตน์’ซัด ส.ส.เพื่อไทยอันธพาล หลังยื่น ปธ.สภาฯ ส่งศาลวินิจฉัย’อนุทิน-ณัฐพงษ์‘พ้น สส.เหตุทำ MOA

นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีต ส.ส.พรรคก้าวไกล โพสต์ภายหลังมีหนังสือ สส.เพื่อไทย ยื่นประธานสภาฯ ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ‘อนุทิน-ณัฐพงษ์’ พ้น สส. เหตุทำ MOA เข้าข่ายแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ครอบงำพรรคการเมือง ล้มล้างประชาธิปไตย ว่า
“ออกทะเลไปไกล แบบนี้เรียกอันธพาลชน ยิ่งทำให้พรรคตกต่ำลงอีกหรือไม่ เพราะ #เพื่อไทย ก็ตอบรับข้อเสนอทุกข้อของ #พรรคประชาชน ไม่ต่างกับ #ภูมิใจไทย
ระหว่าง 4 เดือนนี้ตั้งหลักใหม่ ทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้คนเห็นผลงาน วางแผนหาเสียง ทำนโยบายดี ๆ แล้วกลับมาขอโอกาสจากประชาชนอีกครั้งจะดีกว่าเยอะ”
7 ก.ย.68
#เจี๊ยบอมรัตน์