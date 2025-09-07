เช้านี้ 7 จังหวัดชายแดน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ยังคงตรึงกำลังป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย

วันนี้ (7 ก.ย.) เวลา 07.55 น. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา (ศบ.ทก.) รายงานสถานการณ์ชายแดนใน 7 จังหวัด โดยรวมยังคงปกติ กองทัพไทยยังคงตรึงกำลังและเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาและป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยในทุกรูปแบบ
ทั้งนี้ รัฐบาลและกองทัพ ขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร และติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการอย่างเป็นทางการเท่านั้น เพื่อป้องกันการบิดเบือนหรือข่าวปลอมที่อาจสร้างความสับสน โดยย้ำว่ารัฐบาลและกองทัพยังคงปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบ เพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง
“เหตุการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา อยู่ในความสงบ กองทัพยังคงตรึงกำลังและเฝ้าระวังใกล้ชิด ขณะเดียวกันรัฐบาลยังคงดูแลและอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัย พร้อมทั้งส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมยืนยันเดินหน้าปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มที่ และขอให้ประชาชนเชื่อถือข้อมูลจากช่องทางราชการ เพื่อร่วมกันรักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพและความมั่นคงของชาติ” นายจิรายุ กล่าว