“อนุทิน”เปิดตัวทีมเศรษฐกิจ-การต่างประเทศ-พลังงาน

วานนี้ (6 ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าที่นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ได้นำทีมบุคคลสำคัญที่จะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลใหม่ เปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อหน้าสื่อมวลชน ณ ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย
นายอนุทิน ได้แนะนำนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมธนารักษ์ เตรียมก้าวขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยมั่นใจในความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสมจากหลายกรมในกระทรวงการคลัง พร้อมภารกิจสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และอาจเดินหน้าฟื้นโครงการ “คนละครึ่ง” เพื่อตอบโจทย์ประชาชน
อีกหนึ่งรายชื่อคือ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ที่จะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยนายอนุทินย้ำว่า เป็นชื่อที่นานาชาติยอมรับ และจะเข้ามารับมือกับปัญหาความสัมพันธ์ชายแดนไทย–กัมพูชา รวมถึงการจัดการ MOU 43 และ 44 ที่เป็นประเด็นร้อนในเวลานี้
ด้านพลังงาน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางมาสมทบภายหลัง และคาดว่าจะได้รับการเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า การเลือกบุคคลเข้ามาในคณะรัฐมนตรีชุดนี้ ยึดหลักความสามารถและความรู้จริงในวิชาชีพ ครม.ชุดใหม่จะต้อง “ทำงานได้เลย” ไม่เสียเวลาเรียนรู้งาน พร้อมเน้นความสามัคคีของทุกฝ่าย โดยวางเป้าหมายภายใน 4 เดือนก่อนการยุบสภา ว่าจะต้องมีผลงานรูปธรรมให้ประชาชนเห็น พร้อมประกาศแนวทางว่า “สิ่งใด
ที่ดีอยู่แล้ว จะไม่ล้มเลิก แต่จะสานต่อเพื่อประชาชน”