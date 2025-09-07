“เทพไท”แนะ“อนุทิน”จัด ครม.นำบุคคลภายนอกมีประสบการณ์ -ภาพลักษณ์ดี มากอบกู้ภาพลักษณ์ รบ.

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส. นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก เทพไท เสนพงศ์-คุยการเมือง ระบุว่า แนะอนุทิน จัด ครม.ยึดหลัก น้ำดีไล่น้ำเน่า
ผมเห็นภาพข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีคนใหม่ ได้เชิญบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาลอย่างน้อย 3 คน คือ 1.นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ อดีตประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท.จำกัด ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 2.นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส อธิบดีกรมธนารักษ์ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 3.นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งถ้าหากได้ร่วมรัฐบาลกับนายอนุทิน ชาญวีรกุล ก็ถือว่าเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมือง แต่เป็นคนที่มีประสบการณ์ มีภาพลักษณ์ในการทำงานดีระดับหนึ่ง ส่วนฝีมือการทำงานจะมีมากน้อยแค่ไหน ก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์กันในอนาคต
การที่นายอนุทิน นำบุคคลระดับมืออาชีพมาเป็นรัฐมนตรีในโควต้าคนนอก จำนวน 3-5 คนนั้น ในความเห็นของผมคิดว่า ยังน้อยเกินไป เพราะโควตารัฐมนตรีทั้งหมด 35 คน ถ้านับในสัดส่วนที่ควรจะเป็นของพรรคประชาชน และพรรคประชาชนสละสิทธิ์ไม่ร่วมรัฐบาล และไม่รับตำแหน่ง มีอยู่ประมาณ 17 ถึง 18 ตำแหน่ง ความจริงแล้วนายอนุทินควรจะเอาสัดส่วนโควตาพรรคประชาชน ให้เป็นโควตาของบุคคลภายนอกบุคคล ที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ ประวัติดีเด่น ภาพลักษณ์ดี มืออาชีพ เพื่อมากอบกู้ภาพลักษณ์ของรัฐบาล ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องของนักการเมืองที่มาจากโควตาพรรคต่างๆ หรือกลุ่มก๊วนต่างๆ เพื่อจะได้สมดุลย์กัน
หากในคณะรัฐมนตรี มีรัฐมนตรีน้ำดีเพียงไม่กี่คน ก็เกรงว่าเมื่อผสมกับที่มาจากสัดส่วนพรรคการเมืองหลายคน อาจจะมีประวัติที่ไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน หรือที่สังคมเรียกว่านักการเมืองน้ำเน่า ถ้าน้ำดีน้อยกว่าน้ำเน่า เมื่อผสมกันน้ำเน่าก็จะชนะ
จึงขอเสนอมายังนายอนุทิน ในห้วงเวลา 4 เดือนที่เหลืออยู่ ไม่ควรที่จะนำนักการเมืองเข้ามามีโควตาในคณะรัฐมนตรีมากเกินไป ควรให้นักการเมืองกลับไปลงพื้นที่หาเสียง เพราะเวลาที่เหลืออยู่นับถอยหลังเข้าสู่การเลือกตั้ง หรือการยุบสภามีไม่มาก ให้นักการเมืองเหล่านี้หาเสียงไปพบปะกับประชาชนก่อน หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว ค่อยมาจัดตั้งรัฐบาลกัน ใช้โควตาของนักการเมืองเป็นรัฐมนตรี แต่ในขณะนี้อยู่ในภาวะรัฐบาลเตรียมการที่จะนำไปสู่การเลือกตั้ง มีกรอบเวลาชัดเจนแล้วว่า ไม่เกิน 4 เดือนจะยุบสภา จึงควรใช้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ภาพลักษณ์ดี การนำเอาบุคคลภายนอก มืออาชีพ จะเป็นเรื่องที่สังคมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง
อยากให้นายอนุทินได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญภาพลักษณ์ของรัฐบาลของนายอนุทินเอง โดยใช้โควตาครึ่งหนึ่งที่ควรจะเป็นเป็นของพรรคประชาชนมาจัดสรรให้กับบุคคลภายนอก ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจัดสรรให้กับนักการเมือง กลุ่มก๊วนก็ว่ากันไปตามโควต้าทางการเมือง ถ้าเป็นอย่างนี้สังคมไทยก็สามารถคาดหวังได้ว่า รัฐบาลของนายอนุทินเป็นที่หวังพึ่งหวังของพี่น้องประชาชนได้
จึงฝากไว้ให้นายอนุทินพิจารณา เพราะยังมีเวลาเตรียมการ หรือชักชวนบุคคลที่มีความเหมาะสม มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนายอนุทินได้ครับ