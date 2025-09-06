'กรณ์'ชม'เอกนิติ'เป็นตัวเลือกที่ดีเหมาะนั่ง รมว.คลัง ชี้มือสะอาด รู้งาน เหมาะกับสถานการณ์

นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์เฟซบุ๊ก “กรณ์ จาติกวณิช - Korn Chatikavanij” ระบุว่า วันนี้เราทราบแล้วว่าคุณเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ จะมารับตำแหน่ง รมว. คลัง
ขอบอกเลยครับว่าคนนี้เป็นตัวเลือกที่ดี มือสะอาด รู้งาน เพราะเป็นลูกหม้อกระทรวงการคลัง ผมเคยได้ร่วมทำงานกับท่าน เป็นคนที่ทุกคนรัก เหมาะต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
แน่นอนด้วยเวลาที่จำกัดไม่มีใครที่จะแก้ได้ทุกปัญหา แต่ผมเชื่อว่าท่านเอกนิติตระหนักเป็นอย่างดีว่าปัญหาเฉพาะหน้าคืออะไร
แม้ว่ารัฐบาลนี้มีเวลาน้อยมาก แต่รัฐบาลยังกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศได้ และแถลงว่าใน 4 เดือนนี้ จะมีก้าวแรกอย่างไรสู่เป้าหมายนั้น
ขอเป็นกำลังใจกับท่านว่าที่รัฐมนตรีทุกๆท่าน 4 เดือนนี้ทำให้เต็มที่ครับ