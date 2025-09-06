ปชน.เปิดรับสมัครหลักสูตร“พัฒนาผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน”

พรรคประชาชนเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจลงสมัครเป็นผู้สมัคร สส.ในนาม ‘พรรคประชาชน’ เข้าร่วมการอบรม
เปิดรับสมัครหลักสูตร “พัฒนาผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน”
ขณะนี้ประเทศไทยนับถอยหลังสู่การยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ พร้อมกับการจัดทำประชามติเพื่อเปิดทางสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
เพื่อให้พรรคประชาชนมีผู้สมัคร สส. ที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงาน เป็นคนที่พี่น้องประชาชนจะให้ความเชื่อมั่นได้ในการเลือกตั้งที่จะมาถึง เราจึงเปิด “หลักสูตรพัฒนาผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชน” หรือหลักสูตร MP101 เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจลงสมัครเป็นผู้สมัคร สส. ในนามพรรคประชาชน เข้าร่วมการอบรม
คุณสมบัติผู้สมัคร:
-เป็นสมาชิกพรรคประชาชน
-ไม่เป็นผู้ถูกตัดสิทธิทางการเมือง หรือมีคุณสมบัติต้องห้ามไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
-ผ่านการอบรมหลักสูตรตัวแทนสมาชิกพรรคประชาชน (PP101)
-ผ่านการอบรมหลักสูตรหลักสูตรนักการเมืองประชาชน (PC101)
วิธีการสมัครไม่ยุ่งยาก:
1. คลิกลิงก์ line.me/ti/p/@peoplesth หรือสแกน QR code ที่ภาพ เพื่อนำไปสู่บัญชีทางการของพรรคประชาชนในแอปพลิเคชันไลน์ (LINE OA)
2. กดดูเมนู คลิกที่ข้อความ “สมัครที่นี่! MP101 หลักสูตรพัฒนาผู้สมัคร สส.”
3. กรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับ OTP
4. กรอก OTP ที่ได้รับ จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลการเป็นสมาชิกพรรคประชาชนและการผ่านอบรมหลักสูตร PP101 และหลักสูตร PC101
5. หากมีคุณสมบัติครบ (เป็นสมาชิกพรรค + ผ่านทุกหลักสูตรแล้ว) ให้กดปุ่มสีส้ม เลือกว่าจะสมัครหลักสูตร MP101 แบบใด ระหว่าง “แบบแบ่งเขต” หรือ “แบบบัญชีรายชื่อ”
6. เมื่อเลือกแล้ว กรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มรับสมัครให้เรียบร้อย เสร็จแล้วกดส่ง
หลักสูตร MP101 แบบแบ่งเขต สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2568
หลักสูตร MP101 แบบบัญชีรายชื่อ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2568
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค สมัครได้ที่เว็บไซต์พรรคประชาชน peoplesparty.or.th
สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกพรรคแล้ว แต่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตร PP101 และ PC101 สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าอบรมได้ที่ลิงก์ LINE OA ข้างต้น และขอให้ติดตามการประกาศรับสมัครหลักสูตรในครั้งต่อไป ในช่องทางการสื่อสารของพรรคประชาชน
ยืนหยัดอุดมการณ์ ร่วมเปลี่ยนประเทศไทยด้วยกัน