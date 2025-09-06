กทพ.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจร ถ.ประเสริฐมนูกิจ ถึง 31 ธ.ค. ช่วงเวลา 22.00 - 05.00 น.

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้าง บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาดําเนินการตรวจสอบฐานรากและประเมินกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของฐานรากหมายเลข 185, 198, 207, 237, 246, 271 และ 280 บนถนนประเสริฐมนูกิจ โครงการทางพิเศษฉลองรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว บริเวณถนนประเสริฐมนูกิจ ช่องจราจรทางขวา 1 ช่องจราจร ฝั่งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ช่วงเวลา 22.00 - 05.00 น.
ทั้งนี้ กทพ.ขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดสังเกตป้ายเตือนและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน หากมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร 097-282-0682 และ 088-646-1615 ตลอด 24 ชั่วโมง