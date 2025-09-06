ปภ.ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่ง อ.กุดจับ อ.เมืองอุดรธานี เตือนยกของขึ้นที่สูง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และจังหวัดอุดรธานี ได้ติดตามการระบายน้ำเขื่อนห้วยหลวง พบว่าวันที่ 7ก.ย.68 จะระบายน้ำเพิ่มเป็น 2 ล้าน ลบ.ม./วัน และวันที่ 8ก.ย.68 จะระบายน้ำเพิ่มเป็น 4ล้าน ลบ.ม./วัน ทำให้ระดับน้ำในลำห้วยหลวงเพิ่มสูงขึ้น และล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำพื้นที่อ.เมืองฯ (ต.เชียงยืน/หมูม่น /นากว้าง/บ้านขาว/กุดสระ/นาข่า/สามพร้าว) อ.กุดจับ (ต.เมืองเพีย/ปะโค/เชียงเพ็ง) โดยเริ่มมีผลกระทบวันที่ 7ก.ย.68 เวลา 07.00 น. ให้ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว ยกของขึ้นที่สูง ดูแลกลุ่มเปราะบาง และติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ปภ.จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่ง อ.กุดจับ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง