"สิริพงศ์"เผย ภท.เล็งนำ"คนละครึ่ง"กลับมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ต้องการฟื้นคืนโครงการคนละครึ่ง ว่า กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ และทีมนโยบายมีการพูดคุยกันว่านโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะสั้น จะมีอะไรบ้าง ซึ่งโครงการคนละครึ่งก็เป็นหนึ่งในนั้น แต่อาจจะมีอะไรที่มากกว่า เช่น เรื่องสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้น
"เรารับฟังถึงโครงการต่างๆ ที่เป็นโครงการดีดีในอดีต เราคิดว่าโครงการเหล่านี้น่าจะนำมาต่อยอดได้ และทำให้ดีขึ้น ข้อผิดพลาดของหลายโครงการที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใด ถ้าดีแต่ยังมีข้อผิดพลาดเราจะนำมาปรับปรุง" นายสิริพงศ์ กล่าว
เมื่อถามว่า มองโครงการคนละครึ่งได้ผลดีมากกว่าโครงการเงินดิจิทัลใช่หรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ถ้าดูจากกระแสตอบรับทางโซเซียลมีเดีย และสื่อต่างๆ คิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้น ตัวเม็ดเงินที่ใช้ในระบบไม่ได้มากเท่า แต่ความรู้สึกของคนในเรื่องการหมุนของเงินน่าจะดีกว่า
รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวอีกว่า หากมีการแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการ นายกรัฐมนตรีคงจะสั่งการ โดยจะทำให้เร็วที่สุด ซึ่งแนวทางที่คุยกันไม่เน้นการลงทุนกับแอปพลิเคชันใหม่ หากระบบรัฐตัวไหนที่ดีก็จะใช้ต่อ ส่วนงบประมาณที่ใช้นั้นยังไม่ได้ดูในรายละเอียดเป็นการพูดคุยในหลักการเท่านั้น ต้องดูว่ามีงบประมาณเท่าใด ซึ่งนโยบายหลักต้องรอนายกรัฐมนตรี เรามีเวลาทำงานแค่ 4 เดือน ทั้งหมดต้องเกิดขึ้นเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
เมื่อถามว่าการผลักดันโครงการดังกล่าวเป็นการปูทางไปสู่การหาเสียงเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า จุดประสงค์หลักคือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ