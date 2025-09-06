xs
แนะเลี่ยงเส้นทาง ถ.ราชดำเนินกลางฝั่งเหนือ ช่วงอนุสาวรีย์ฯ - แยกผ่านฟ้า มีฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วม

สำนักงานเขตพระนคร แจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทาง
ถนนราชดำเนินกลาง ฝั่งเหนือ ช่วงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย - แยกผ่านฟ้า เนื่องจากมีฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วม อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำ ขออภัยในความสะดวกมา ณ โอกาสนี้