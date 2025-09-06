"อมรัตน์"ชี้เพื่อไทยมาชวนตระบัดสัตย์ ทำให้คิดถึงนิทานอิสปเรื่อง "หมาหางด้วน"

นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #เพื่อไทย มาชวนตระบัดสัตย์ ทำให้คิดถึงนิทานอิสปเรื่อง "หมาหางด้วน"
● สัญญาที่มาใน "นาทีสุดท้าย" หลังให้เวลากว่า 2 เดือนของคนที่เคยทรยศมาแล้ว จะเชื่อได้ยังไง ที่สำคัญยังเป็นข้อเสนอที่พูดผ่านสื่ออีกด้วย ไม่เคยมาพูดกับพรรคประชาชนด้วยตัวเอง พรรคมารู้พร้อมกับคนทั่วไปหลังลงนามกับภูมิใจไทยไปแล้ว
● 4 วันที่ผ่านมาเลขาพรรคกับอ้วนภูมิธรรม "พูดขัดกันรายชั่วโมง" เรื่องยุบ-ไม่ยุบสภา ขาดความน่าเชื่อถือ และแสดงให้เห็นว่าเพื่อไทยทำการเมืองรายวัน ขาดความพร้อมไม่เตรียมตัว เพราะไปมั่นใจผิด ๆ ว่า #แพทองธาร จะรอด
● #ชัยเกษม ยอมรับเองว่าเป็นแค่ "ตุ๊กตาตัวหนึ่ง" ไม่ได้มีความเป็นตัวของตัวเอง ถ้าถึงเวลาผิดสัญญาไม่ยุบสภา ตุ๊กตาตัวนี้รับผิดชอบไหวมั๊ย
● ในทางวงใน #ทักษิณ เคยยอมรับว่าจะไม่แตะ-ไม่แก้เรื่องรัฐธรรมนูญ เพราะไม่กล้า ซึ่งเรื่องนี้เป็นคุณค่าหลักในการก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างของประเทศนี้
มีหลักฐานยืนยันให้เห็นแล้วว่า ตลอดเวลา 2 ปีกว่าที่ผ่านมาเพื่อไทยคว่ำพรบ.นิรโทษกรรมทุกฉบับ
แถมล่าสุดในห้องกรรมาธิการนิรโทษกรรม สส.เพื่อไทยทุกคนก็โหวตคว่ำนิรโทษกรรมให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ตามที่สส.แจมพรรคประชาชนออกมาให้ข่าวแล้ว
● ภารกิจของ #พรรคเพื่อไทย ตอนนี้ เน้นปล่อยข่าวสร้างความสับสนอลหม่านเพื่อสร้างความเข้าใจผิด เพื่อทำลายพรรคประชาชนให้ได้รับความเสียหายมากที่สุด
ทำงานด้วยกันที่ผ่านมาก็ไม่เคยแสดงความจริงใจต่อกัน ไม่มีใครรู้จักสันดานพรรคเพื่อไทยมากเท่ากับคนที่เคยมีประสบการณ์ทำงานร่วมกันมาหลายปี
ทั้งหมดนี้คือข้อเท็จจริง เป็นข้อมูลถูกต้องที่ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวสำคัญของพรรคประชาชนแล้ว
การตัดสินใจบนฐานคิดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อกลัดกระดุมเม็ดแรกนำไปสู่การทำประชามติ เริ่มนับหนึ่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ แม้ตัวเองอาจจะสูญเสียฐานคะแนนนิยมไปบางส่วน เป็นเรื่องที่พรรคประชาชนจะต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปว่าทำไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัว และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเองในเมื่อมันมีทางเลือกเท่านี้
ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา