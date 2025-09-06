"จุลพันธ์"เผยแม้วันนี้เป็นฝ่ายค้าน แต่ผลักดัน ศก.ดิจิทัลของประเทศไทยสำเร็จลุล่วงแล้ว

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ สส.เชียงใหม่ โพสต์ข้อความผ่าน X ว่า “แม้วันนี้ผมต้องมาเป็นฝ่ายค้าน แต่การผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับ ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับกำไรส่วนทุน (Capital Gains) จากการขายสินทรัพย์ดิจิทัล ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งเป็นผลจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่รัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทย เราได้ร่วมกันผลักดันมาตั้งแต่ต้น
กฎกระทรวงฉบับนี้ถือเป็นผลงานสำคัญที่มุ่งมั่นจะยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลของไทย โดยเป็นการยกเว้นภาษีสำหรับกำไรส่วนทุนที่เกิดจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. เป็นระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2572) มาตรการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้เข้ามาในตลาดไทยมากขึ้น แต่ยังช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกอีกด้วยครับ
กฎหมายตัวนี้เป็นการวางรากฐานสำคัญเพื่อส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในประเทศ ผ่านการสร้างรายได้จากภาษีในระยะกลางที่ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ดีใจที่ได้เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนกฎหมายที่เป็นประโยชน์ฉบับนี้ครับ”