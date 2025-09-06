xs
"อ.ปานเทพ"แนะ”อนุทิน“แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีด่านแรกต้องซื่อสัตย์สุจริต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ด่านแรก ”อนุทิน“ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีต้องซื่อสัตย์สุจริต และไม่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (4) และ (5)