อุตุฯ เผยปรากฏการณ์เอนโซใกล้เข้าสู่ลานีญา ทำให้ประเทศไทยมีฝนมากกว่าปกติ

กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาให้ข้อมูลเรื่องปรากฏการณ์เอนโซใกล้เข้าสู่ลานีญา ทำให้ประเทศไทยมีฝนมากกว่าปกติว่า ปัจจุบันปรากฏการณ์เอนโซอยู่ในสภาวะปกติ และจะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนตุลาคม 2568 หลังจากนั้น ในช่วงปลายปี 2568 มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเข้าสู่ สภาวะลานีญากำลังอ่อน ด้วยความน่าจะเป็นประมาณร้อยละ 50 ก่อนจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติอีกครั้งช่วงต้นปี
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และหากมีสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา , Facebook กรมอุตุนิยมวิทยา, Application Thai weather หรือ สายด่วน 1182