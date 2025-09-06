ทภ.2 สรุปสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดน ตรวจพบโดรนกัมพูชา 44 ลำ -พบการปรับปรุงที่มั่นบางพื้นที่

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ขอแถลงสถานการณ์การตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ประจำวันที่ 6 กันยายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สถานการณ์โดยรวม ตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา โดยตรวจพบโดรน 44 ลำ และตรวจพบการปรับปรุงที่มั่นในบางพื้นที่ ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทย จัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
การดูแลผู้อพยพ สนับสนุนส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อำนวยความสะดวกประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัย ไปยังพื้นที่รวบรวมพลเรือน ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ จำนวน 3 ศูนย์ ปัจจุบันมียอดรวม 153 คน เนื่องจากไม่มั่นใจในสถานการณ์ในพื้นที่ ทั้งนี้ทางฝ่ายปกครองได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เข้าดูแลพื้นที่ บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่อพยพอย่างต่อเนื่อง
การดำเนินงานด้านจิตอาสา ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.25 ชุดปฏิบัติการ กิจการพลเรือน, จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน เยี่ยมให้กำลังใจ สอบถามปัญหาข้อขัดข้องของประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค - บริโภค ถุงยังชีพ จำนวน 5 ครอบครัว และมอบให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จว.สุรินทร์
และ กองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด สุรินทร์ โดย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลฯ, จิตอาสาพระราชทาน ได้พบปะให้กำลังใจประชาชน พร้อมมอบสิ่งของ เครื่องใช้จำเป็น ให้แก่ศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก “กลุ่มศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว วัดเทพสุรินทร์ อ.เมืองฯ จว.สุรินทร์
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการรับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน บิดเบือน หรือข่าวปลอม (Fake news) ขอให้ประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข้อมูล จากช่องทางอย่างเป็นทางการจากส่วนราชการ ซึ่งสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา