กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียน “เนื้อสุรินทร์” GI ตัวใหม่ สร้างรายได้กว่า 43 ล้านบาท/ปี

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า (GI) รายการใหม่ "เนื้อสุรินทร์" สินค้าเศรษฐกิจที่มีอัตลักษณ์ของ จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นเนื้อโคขุนคุณภาพสูงที่มีสีแดงอมชมพูสวยงาม และมีไขมันแทรกเป็นลายหินอ่อนในระดับ 3 ขึ้นไป เนื่องจากความเหมาะสมของแหล่งอาหารชั้นดีใน จ.สุรินทร์
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเนื้อสุรินทร์เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างโคเนื้อวากิวแท้ 100% กับโคสายพันธุ์ลูกผสมในพื้นที่ ทำให้ได้โคที่มีสายเลือดวากิวไม่น้อยกว่า 50% ปัจจุบันมีการผลิตกว่า 144,000 กิโลกรัมต่อปี สร้างมูลค่าการตลาด รวมกว่า 43 ล้านบาทต่อปี