"หม่อมปลื้ม"เตือน"ทักษิณ"ถ้าไม่บินกลับมาอาจไม่มีโอกาสได้กลับประเทศอีก

ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล หรือ หม่อมปลื้ม ผู้ดำเนินรายการและนักวิเคราะห์การเมือง โพสต์เฟซบุ๊กว่า ถ้า ดร.ทักษิณจะเชื่อผมสักนิดยังมีเวลาที่จะตัดสินใจ เปลี่ยนใจ เเล้วบินกลับมา ไม่งั้นอาจจะไม่มีโอกาสได้กลับประเทศเราอีก การที่ไม่กลับมาฟังศาลสั่งบังคับคดีในวันอังคารที่ 9 ก.ย. นี้ อาจถูกตีความโดยผู้ซึ่งเตรียมยื่นเรื่องต่อว่าเป็นการไม่เคารพพระบรมราชโองการศาลฎีกาเป็นผู้ซึ่งจะตีความว่ากรมราชทัณฑ์นั้นได้ทำตามคำวินิจฉัยของคดีเเละบังคับคดีด้วยทางคำสั่งทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดหรือไม่ เเละหากดร.ทักษิณไม่มารายงานตัวต่อศาลเพื่อฟังคำวินิจฉัยในครั้งนี้จะเป็นไปได้ว่าจะถูกตีความว่าไม่เเสดงเจตนารมณ์ที่จะเคารพพระบรมราชโองการอภัยโทษที่ได้ลดโทษให้เเต่ต้องมีการจำคุกต่อเนื่อง 1 ปีก่อน ดร.ทักษิณควรกลับมาก่อนที่จะสายเกินไป Return before the point of no return...